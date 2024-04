Brutto incidente per Dovizioso in motocross: ricovero in ospedale

Dovizioso, protagonista di un brutto incidente in moto: è in ospedale

Dovizioso, protagonista di un brutto incidente in moto: è in ospedale

L'ex pilota della Ducati in MotoGP protagonista di un brutto incidente mentre si stava allenando in motocross. Ecco le sue condizioni

È sempre motivo di preoccupazione quando un pilota di talento come Andrea Dovizioso è coinvolto in un brutto incidente, anche quando si sta allenando dopo il ritiro dalle competizioni ufficiali. Questa mattina, martedì 9 aprile, nella pista da cross a Terranuova Bracciolini (Arezzo), si è verificato un grave incidente che ha coinvolto l’ex campione Ducati di MotoGP. Durante una sessione di allenamento, poco dopo le ore 11:00, il 38enne di Forlimpopoli è caduto violentemente, causando grande preoccupazione tra coloro presenti.

Dovizioso, brutto incidente

Fortunatamente, i soccorsi sono stati tempestivi e Dovizioso è stato prontamente assistito. Tuttavia, è stato riportato che all’inizio ha perso conoscenza ed ha subito un trauma cranico a seguito della caduta. Per precauzione, è stato trasferito in elisoccorso all’Ospedale Careggi di Firenze in codice 3. Nonostante la gravità dell’incidente, le ultime informazioni indicano che il pilota per fortuna non è in pericolo di vita. Il suo trasferimento all’ospedale è stato volto a garantire un’attenta valutazione delle sue condizioni e l’adozione delle misure necessarie per una pronta guarigione.

Incidente Dovizioso, le sue condizioni

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha voluto condividere su Facebook un messaggio riguardante il brutto incidente ai danni di Andrea Dovizioso nella pista da motocross a Terranuova Bracciolini. Nel suo post, Giani ha espresso gratitudine per il rapido intervento dei soccorritori e del personale medico che hanno gestito l’emergenza con prontezza e professionalità.

Giani ha confermato che Dovizioso è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Careggi dalla squadra di soccorso Pegaso della Regione Toscana. Nonostante la gravità dell’incidente, ha rassicurato i lettori che l’ex pilota di MotoGP non è in pericolo di vita, fornendo un messaggio di incoraggiamento al campione: “Forza Dovi!“.