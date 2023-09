Terribile incidente in curva al MotoGP di Catalogna, paura per Bagnaia: "È c...

Pochi minuti dopo l’inizio del MotoGP di Barcellona, gli spettatori hanno vissuto autentici attimi di terrore quanto Francesco Bagnaia è rimasto coinvolto in un terribile incidente. Il pilota è stato travolto in pieno: la moto del sudafricano Brad Binder lo ha colpito alla gamba sinistra. A quanto si apprende, tuttavia, Bagnaia non ha perso conoscenza a seguito dell’impatto ed è stato subito trasferito in ambulanza al centro medico per essere sottoposto ai necessari controlli.

Incidente per Bagnaia al MotoGP di Barcellona: è cosciente

Il grave sinistro, avvenuto alla prima curva del MotoGP di Catalogna, ha fatto sventolare la bandiera rossa e ha imposto lo stop della gara. Subito, c’è stata grande paura per Pecco Bagnaia che, dopo essere scattato a razzo dalla pole position, è stato protagonista di una rovinosa caduta in curva con la sua Ducati.

Mentre era a terra, il campione del mondo è stato travolto dalla Ktm di Binder che lo ha colpito alla gamba. Nonostante l’investimento, il pilota non ha perso conoscenza ed è stato trasferito al centro medico per essere sottoposto a controlli ed esami.

Anche altri cinque piloti coinvolti nel sinistro

Bagnaia non è stato l’unico concorrente in gara vittima dell’incidente. Altri cinque piloti, infatti, sono rimasti coinvolti nel sinistro nella prima curva del circuito dopo il via della gara. Si tratta, nello specifico, di Alex Marquez, Enea Bastianini, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi.

Alla luce di quanto riferito dalla direzione di corsa, oltre Bagnaia, anche tutti gli altri piloti sono coscienti.

In merito all’incidente, è stata aperta un’inchiesta che ha portato alla penalizzazione di Bastianini con un “long laps”. A quanto pare, sarebbe stato proprio il pilota a innescare la carambola dopo, scivolando con la sua Ducati sulla pista.

Incidente per Bagnaia al MotoGP di Barcellona: le condizioni del pilota

Dal centro medico, sono stato forniti alcuni aggiornamenti sulle condizioni di Bagnaia. Sulla base delle informazioni sinora diffuse, Davide Tardozzi e Domizia Castagnini si sono recati presso la struttura per verificare le condizioni di Bagnaia. Le immagini dell’incidente, del resto, dimostra che il sinistro poteva concludersi in modo nettamente peggiore per il pilota della Ducati se si considera l’elevato numero di moto che si trovavano dietro Bagnaia.

In merito alla caduta, il d.s. Tardozzi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, spiegando che la “situazione è meno grave del previsto” e che il pilota è stato portato prima alla clinica mobile e poi all’Hospital General de Catalunya di Barcellona per ulteriori accertamenti.

Sulle condizioni di Bagnaia, è intervenuto anche il dottor Angel Charte, che sempre a Sky Sport ha dichiarato: “In una prima radiografia abbiamo visto una lesione a tibia e femore che, però, non è molto compatibile: potrebbe essere una vecchia frattura, dobbiamo vedere se c’è un’altra lesione. A livello cranico e toracico va tutto bene e il pilota è cosciente. Le ulteriori analisi ci diranno se a livello di tibia e femore ci sono delle lesioni. Io penso che avrà fortuna; non abbiamo riscontrato inizialmente ematomi”.

Oltre al campione del mondo, a Enea Bastianini è stato portato al centro medico dopo la caduta al primo giro. A proposito delle condizioni di Bastianini, il responsabile della clinica mobile MotoGP ha detto: “Ha la frattura del malleolo tibiale sinistro e del metacarpo: forse servirà un operazione chirurgica”.