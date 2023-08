Al via i sorteggi della Champions League, svelate le avversarie europee di Na...

A partire dalle ore 18:00 di oggi, giovedì 31 agosto, hanno avuto luogo i sorteggi presso il Grimaldi Forum di Monaco che ha svelato i gironi della prossima edizione di Champions League. Napoli, Lazio, Inter e Milan attendono di scoprire le rispettive avversarie europee.

Sorteggi gironi Champions League 2023, la situazione di Napoli, Lazio, Milan e Inter

Conclusi i consueti preliminari che precedono l’inizio dei sondaggi, è stata svelata la composizione dei gironi dell’edizione 2023-2024 della Champions League. Di seguito gli esiti del sorteggio:

Gruppo A: Bayern (GER), Man Uitd (ING), Copenhagen (DAN), Galatasaray (TUR);

Gruppo B: Siviglia (SPA), Arsenal (ING), PSV Eindhoven (OLA), Lens (FRA);

Gruppo C: Napoli (ITA) , Real Madrid (SPA), Braga (POR), Union Berlin (GER);

Gruppo D: Benfica (POR), Inter (ITA), Salisburgo (AUT), Real Sociedad (SPA);

Gruppo E: Feyenoord (OLA), Atlético Madrid (SPA), Lazio (ITA), Celtic (SCO);

Gruppo F: Paris SG (FRA), B. Dortmund (GER), Milan (ITA), Newcastle (ING);

, Newcastle (ING); Gruppo G: Man City (ING), Lipsia (GER), Stella Rossa (SER), Young Boys (SVI);

Gruppo H: Barcellona (SPA), Porto (POR), Shakhtar Donetsk (UCR), Anversa (BEL).

Come si svolgono i sorteggi

Ogni gruppo è composto da quattro squadre di calcio. Per quanto riguarda il sorteggio, si procede a stabilire la composizione dei gironi avvalendosi di quattro urne contenenti ciascuna i nomi di otto squadre. Si parte dalla prima urna che contiene otto squadre che vengono inserite in altrettanti gironi ai quali vengono assegnati altrettante lettere dell’alfabeto, dalla A alla H. E così via con le urne e le squadre rimaste.

Per quanto riguarda il sorteggio, Joe Cole, ex Chelsea, e Eric Abidal sono stati deputati all’estrazione delle palline.

Direttamente dallo studio di SkySport, Billy Costacurta ha espresso alcune considerazioni dopo aver scoperto la distribuzione delle squadre italiane ed europee nei gironi della Champions League.

“Milan sfortunato e in un girone di ferro, ma penso che possa riuscire a passare. Credo che le altre abbiano avuto un buon sorteggio”, ha detto l’ex difensore. Per quanto riguarda la Lazio, invece, ha osservato che si trova “un gradino sotto rispetto alle altre tre italiane, però con un girone abbastanza fortunato potrebbe riuscire a passare il turno”.