Sinner batte Khachanov e vola ai quarti di finale a Madrid

Jannik Sinner vola ai quarti di finale dell’Atp Masters 1000 di Madrid. Il 22enne ha battuto il russo Karen Khachanov negli ottavi di finale, offrendo l’ennesima prestazione di grande rilievo e mettendo da parte i problemi all’anca destra, accusati nel match di terzo turno contro Pavel Kotov, battuto in 2 set. Durante il match Sinner ha commesso un elevato ed insolito numero di errori gratuiti, ma è riuscito a battere il suo rivale.

Sinner batte Khachanov: la partita

Sinner ha annullato una palla break nel game d’apertura, per poi procedere secondo i turni di servizio con regolarità. Il 22enne paga a caro prezzo l’unico mini passaggio a vuoto sul 5-5 e concede una palla break per via di un errore gratuito. Khachanov ha sfruttato l’occasione, è salito a 6-5 e ha chiuso nel game successivo. Sinner è bravo a invertire immediatamente la rotta nel secondo set. Sinner ha poi accelerato e Khachanov non ha retto il ritmo. Il 22enne è scappato sul 5-3 e ha poi chiuso i conti con un altro break.