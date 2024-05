La società calcistica Juventus, starebbe valutando un possibile esonero immediato per il noto allenatore Massimiliano Allegri, per il suo comportamento di mercoledì sera

La gioia travolgente per la vittoria della Coppa Italia contro l’Atalanta è stata oscurata dal comportamento irruento di Massimiliano Allegri, il cui sfogo ai bordi del campo nei minuti finali del match è stato solo l’inizio di una serie di azioni sconcertanti.

Juventus, Massimiliano Allegri rischia l’esonero immediato: l’indiscrezione

Le notizie successive hanno rivelato un quadro inquietante: dall’aggressione al direttore di Tuttosport Guido Vaciago ai gesti distruttivi contro gli strumenti dei fotografi, come riporta fanpage.it., fino al confronto teso con una procuratrice federale.

La Juventus ora si trova a valutare le misure da adottare nei confronti di Allegri, alcuni addirittura suggeriscono un esonero immediato, mentre altri parlano di licenziamento per giusta causa. Il comportamento del tecnico toscano ha oltrepassato ogni limite accettabile, minacciando giornalisti, aggredendo rappresentanti della Federcalcio e danneggiando la proprietà altrui.

La Juve starebbe valutando l’esonero immediato dell’allenatore Massimiliano Allegri

Questi avvenimenti, ritenuti gravissimi dalla società, potrebbero anticipare il destino di Allegri, già segnato dalla decisione di separarsi dal tecnico a fine stagione. La Juventus, che aveva pianificato di concludere il contratto in essere per un altro anno, potrebbe ora essere costretta a prendere una decisione immediata.

Due sono le opzioni sul tavolo: l’esonero, che comporterebbe il pagamento del residuo contrattuale di Allegri, o il licenziamento per giusta causa, che libererebbe la Juventus da ogni obbligo contrattuale, come riportano i media. La seconda opzione sembra prendere piede, considerando la gravità dei comportamenti del tecnico.

Questa è una fine triste per una storia che ha portato alla Juventus numerosi successi, ma il comportamento di Allegri ha messo in ombra ogni trionfo passato. Ora, il club si trova a dover affrontare una decisione difficile per garantire il rispetto dei valori e degli standard che rappresenta.