Gli ultimi confronti tra Juventus ed Inter hanno fatto parlare di loro più per le polemiche e i litigi tra i protagonisti che per un grande spettacolo offerto tra le squadre in campo. La semifinale di ritorno di Coppa Italia è finita 1 a 0 per i nerazzurri, ma a distanza di due giorni si parla ancora dello screzio tra Massimiliano Allegri e i dirigenti interisti.

Inter-Juventus: cosa è successo davvero tra Allegri e i dirigenti interisti

L’indiscrezione è stata resa pubblica per prima dalla ‘Gazzetta dello Sport‘ che aveva riportato alcune frasi irrispettose rivolte da Massimiliano Allegri nei confronti di Giuseppe Marotta e altri dirigenti dell’Inter. L’alterco verbale sarebbe avvenuto nel tunnel di San Siro che da agli spogliatoi subito dopo l’ennesima sconfitta stagionale della Juve, patita questa volta dai rivali nerazzurri. “Siete delle m*rde” – dice l’allenatore livornese ai membri della società Inter, per poi rivolgersi ai propri giocatori con fare arrabbiato: “Come si fa a pedere contro una squadra di morti?!”

Il nervosismo di Allegri: è arrivato a fine corsa?

I giocatori della Juventus sembrano avere i nervi a fior di pelle. La rissa tra Cuadrado ed Handanovic nella semifinale di andata di Coppa Italia e il pugno di Gatti a Kvaratskhelia nel match contro il Napoli sono due indizi importanti in questo senso. Ma anche Allegri e il suo staff sembrano molto nervosi. Solo qualche giorno fa il vice Landucci si era rivolto minaccioso a Spalletti: “Ti mangio il cuore, pelato di m*rda” e lo stesso Massimiliano aveva provato a prendere in giro la panchina azzurra: “Ce l’avete fatta a vincere uno scudetto“. E ora l’episodio di San Siro. Che cosa sta succedendo alla Juventus?