A rendere nota la brutta notizia per Maurizio Sarri è stata la pagina X della società biancoceleste che ha espresso il proprio cordoglio per il lutto che ha colpito l'ex tecnico

Maurizio Sarri è stato colpito da un grave lutto familiare: è morta l’amata mamma Clementina, colei che lo aiutò nella scelta di lasciare il lavoro in banca per iniziare la carriera di allenatore.

Il legame tra Maurizio Sarri e la madre Clementina

Maurizio Sarri, in questi anni di successi e interviste, ha più volte raccontato di essere molto legato alla sua famiglia. Anche per stare più vicino alla sua famiglia e ai suoi genitori, lasciò la panchina del Chelsea in Inghilterra per far ritorno in Italia.

Lutto per Maurizio Sarri e le condoglianze della Lazio

La notizia è stata confermata dalla Lazio, che ha fatto le condoglianze al suo ex allenatore con un post su X:

«Il presidente Claudio Lotito, la dirigenza, la squadra e tutta la S.S. Lazio esprimono la propria vicinanza a Maurizio Sarri per la scomparsa dell’amata mamma Clementina e si stringono al cordoglio dei familiari».

La vicinanza della squadra del Napoli e Empoli per il lutto

«Il Presidente Aurelio De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli partecipano al dolore di Maurizio Sarri e dei suoi familiari per la scomparsa della cara mamma Clementina».

Anche l’Empoli su X ha scritto: