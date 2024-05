Jake Paul provoca Mike Tyson in conferenza stampa: la reazione è imprevedibile

Jake Paul provoca Mike Tyson in conferenza stampa: la reazione è imprevedibile

Tensione fra Jake Paul e Mike Tyson in conferenza stampa ma Iron Mike si è comportato da gran signore.

Mike Tyson affronterà Jake Paul il 20 luglio in diretta globale su Netflix. La notizia ha creato una grande attesa ma anche della tensione fra i due. In particolare, durante una conferenza stampa, Jake Paul ha provocato Tyson ma quest’ultimo non ha reagito minimamente.

Tensione fra Mike Tyson e Jake Paul

Si sono trovati faccia a faccia in una conferenza stampa ma il ring per loro può ancora attendere.

C’è stata della tensione fra Mike Tyson e Jake Paul, a causa delle provocazioni da parte di quest’ultimo, che davanti ai giornalisti voleva fare il suo show ma che non ha ottenuto nessuna reazione da parte di Iron Mike.

Tyson non si è prestato ai giochetti del rivale. Il 58enne si appresta ad affrontare il pugile dei pesi massimi leggeri il prossimo 20 luglio ed entrambi si stanno preparando seriamente, a dispetto di chi dice che si tratti tutto di una farsa dal finale già concordato.

Nell’ultima conferenza stampa per promuovere l’evento, una delle tante, Jake Paul ha esagerato ma l’ex leggenda del pugilato non si è scomposta minimamente.

La reazione di Mike Tyson alle provocazioni di Jake Paul

A pochi centimetri di distanza per favorire i fotografi, Jake Paul ha mimato una serie di pugni in direzione dell’avversario, poi ha fatto il gesto della pistola come a volergli sparare. Poi si è finto un tagliagole.

Gesti inequivocabili che però non hanno causato nessuna risposta da parte di Tyson. Da gran signore, è stato calmo e indifferente, un atteggiamento maturo con tanto di gesto di scherno, infatti si è girato dandogli le spalle.

Poi c’è stato il faccia a faccia dove Paul ha rincarato la dose dando del vecchio a Tyson e dicendosi certo della vittoria.

Qui è arrivata la risposta di Tyson: “Non riesce nemmeno a mettere fuori combattimento Nate Diaz che pesa 40 libbre, come farà a mettere KO un uomo vero”.

L’atmosfera è calda e si prevedono scintille.