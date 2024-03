Tutti gli appassionati di boxe potranno assistere al ritorno sul ring di Mike Tyson, a 57 anni. Il pugile sfiderà Jake Paul.

Mike Tyson torna sul ring a 57 anni: il giovane avversario

Gli appassionati della boxe potranno assistere al ritorno di Mike Tyson sul ring, a 57 anni, pronto a sfidare Jake Paul. Lo storico pugile mostra spesso video e immagini dei suoi allenamenti in palestra, mostrando di essere sempre in forma. La sua capacità di muoversi e la sua rapidità sono ancora uniche e i suoi 57 anni sembrano non essere un limite. Si scontrerà presto contro un avversario molto più giovane.

Si tratta di Jake Paul, di 27 anni, con un passato da star dei social e una grande passione per le MMA. Ha già saputo guadagnarsi il rispetto sul campo, dimostrando di essere un ottimo atleta, con un grande spirito battagliero. Ha saputo farsi strada nel mondo della lotta, affrontando prima i colleghi youtuber, per poi passare al livello successivo, combattendo contro i professionisti del settore. Ora dovrà cercare di farsi valere contro Mike Tyson.

Mike Tyson torna sul ring a 57 anni: data e diretta del match

“Sono entusiasta di annunciare che nel più grande stadio della NFL negli Stati Uniti, in diretta sulla più grande piattaforma di streaming del mondo, Netflix, affronterò la leggenda dei pesi massimi Mike Tyson. Il mio obiettivo è diventare un campione del mondo di boxe e l’esperienza di incrociare i guantoni contro il pugile più pericoloso di tutti i tempi mi riempie d’orgoglio. Questa sarà la battaglia della vita” ha scritto Jake Paul su Instagram.

L’evento sarà disponibile su Netflix e l’incontro si terrà il prossimo 20 luglio presso l’At&T Stadium. Netflix darà la possibilità a tutti di guardare l’incontro, caricandolo sulla piattaforma una volta finito, ma darà anche l’occasione di seguire l’evento in diretta.