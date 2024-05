Jannik Sinner si ritira dal torneo di Madrid per il problema all’anca destra. A comunicare la notizia l’account ufficiale del torneo sui social network.

Sinner si ritira dal torneo di Madrid

Janik Sinner si ritira dal torneo di Madrid per il problema all’anca destra. A comunicarlo l’account ufficiale del torneo sui social network. “Jannik Sinner si ritirerà dal Mutua Madrid Open per un infortunio all’anca destra. Di conseguenza, giovedì non scenderà in campo per giocare la partita dei quarti di finale contro Felix Auger-Aliassime” si legge nella nota. In questo modo il campione avrà tempo per recuperare in vista del torneo di Roma. Il suo avversario canadese, quindi, si qualifica per la semifinale di Madrid senza giocare.

“Sono molto triste di dovermi ritirare dal torneo di Madrid. La mia anca mi ha dato fastidio questa settimana e lentamente il dolore è aumentato. Seguendo il consiglio dei medici abbiamo deciso di non giocare per non peggiorare le cose” ha dichiarato Sinner, aggiungendo che farà altri test e seguirà tutti i consigli degli specialisti per il suo recupero.

Sinner si ritira dal torneo di Madrid: il problema all’anca

Sinner aveva iniziato ad avvertire problemi all’anca destra durante il match del terzo turno contro il russo Kotov, ma era riuscito lo stesso a battere il rivale in due set per approdare agli ottavi. Il tennista ha effettuato un provino per valutare se fosse stato in condizione di giocare contro Kachanov, decidendo di proseguire e battendo il russo in tre set. Sinner ha spiegato di aver deciso di giocare ma di non essere al 100%. Dopo aver esaminato la situazione, Sinner ha deciso di non rischiare ulteriormente.