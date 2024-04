Ruben Douglas, leggenda della pallacanestro dell’Università del New Mexico e campione NCAA del 2003, è morto il 12 aprile in Costa Rica. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dalla Fortitudo Bologna, con cui aveva giocato nel 2004-2005.

Morta la stella del basket Ruben Douglas

Douglas, nato ad Altadena in California, ha militato per tre stagioni con i Lobos dal 2000 al 2003. È deceduto all’età di 44 anni. La causa della morte non è ancora stata resa nota, sembra tuttavia si sia trattato di un malore improvviso. “Era un burlone. Certo, in campo era un uomo d’affari, ma aveva i suoi momenti di divertimento. Tutti lo conoscevano come un tipo divertente. Ed era un giocatore di talento. Ha lavorato molto sul suo mestiere e questo lo ha portato al punto in cui si trovava” l’ha ricordato il fratello maggiore, Ramon Douglas.

Il ricordo del fratello

In un’intervista telefonica rilasciata venerdì al Journal, Ramon ha raccontato che il cestista aveva vissuto sia in Costa Rica che in Arizona e che solo di recente era tornato in Centroamerica, dove si era ammalato. La famiglia è volata in Costa Rica per riportare il suo corpo negli Stati Uniti. “È stato tutto così improvviso, si è mosso così velocemente”, ha raccontato il fratello, aggiungendo “Sicuramente organizzeremo una sorta di cerimonia commemorativa, ma al momento è stato tutto così veloce”.

Il cordoglio della famiglia

La stella del basket lascia due figli, due fratelli e la madre. Dopo aver concluso una carriera scolastica stellare alla Bellarmine-Jefferson High School di Burbank in California, nel 1998 Douglas ha fatto parte di una delle migliori classi di reclutamento della nazione per l’Università dell’Arizona. Si è poi trasferito all’UNM per giocare con i Lobos. Nella stagione 2002-2003, ha registrato una media di 28,0 punti a partita, guidando la nazione in termini di punteggio.