Un derby carico di tensione già prima del fischio d’inizio. Una rissa durante il riscaldamento ha agitato la partita tra Amburgo e St. Pauli, valida per la Zweite Bundesliga (la serie B tedesca), disputata venerdì 3 maggio.

Rissa tra giocatori prima del match: il derby tra Amburgo-St. Pauli

Questo derby è sempre stato un mix di passione sportiva e di conflitto politico, con tifoserie rivali che portano avanti una lunga faida.

La posta in gioco era alta: una vittoria avrebbe significato per il St. Pauli il ritorno in Bundesliga dopo 13 anni, mentre per l’Amburgo una sconfitta avrebbe significato dire addio alle speranze di raggiungere il terzo posto, che dà diritto allo spareggio con la terzultima della massima serie. Alla fine è stata la squadra di Steffen Baumgart a spuntarla con un gol di Glatzel a cinque minuti dal termine, rinviando la festa del St. Pauli.

Un derby acceso quello tra Amburgo-St. Pauli: rissa prima del match

Tuttavia, l’incontro è stato segnato dalla rissa durante il riscaldamento, alimentata dalla profonda rivalità tra i due club del nord della Germania. L’Amburgo vanta sei titoli nazionali e una Coppa dei Campioni del 1983, mentre il St. Pauli, pur non avendo vinto trofei importanti, è un simbolo sociale con una forte presenza politica. La tifoseria dell’Amburgo è stata associata a ideologie xenofobe e neonaziste negli anni ’70 e ’80, mentre quella del St. Pauli è stata caratterizzata da un’atmosfera punk e anarchica, impegnata in molte iniziative sociali.