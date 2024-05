Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, Ernesto Russo è stato messo alla porta dalla stessa Maria De Filippi. Sono arrivate segnalazioni sul suo conto e lui ha candidamente ammesso di aver frequentato altre donne durante la sua permanenza nel programma.

Ernesto Russo dopo la cacciata da Uomini e Donne

Dopo la cacciata da Uomini e Donne, Ernesto Russo ha rotto il silenzio nel corso di un’intervista a Lollo Magazine. Il cavaliere ha candidamente ammesso di aver frequentato altre donne nel corso della sua permanenza nel programma, ma ci ha tenuto a sottolineare di non essersi mai fidanzato.

Le prime parole di Ernesto Russo

Ernesto Russo ha commentato così la sua cacciata da Uomini e Donne:

“Durante le ultime registrazioni ho ammesso che quando non sono innamorato sono uno che tradisce. Ho detto che mi è capitato di farlo, ho ammesso di fare sesso, ma quelle foto della segnalazione non c’entrato niente. Era una delle mie serate, ero con una ragazza che conoscono con cui non c’è assolutamente niente. La segnalazione è nulla”.

Ernesto Russo non è pentito per quanto accaduto a Uomini e Donne

Russo ha concluso:

“Non sono pentito di niente di quello che ho detto e non devo chiedere scusa a nessuno. Mi sono sempre comportato in modo sincero e onesto”.

La sua avventura a Uomini e Donne non è finita nel migliore dei modi, ma lui non è assolutamente pentito. Probabilmente, Ernesto ha partecipato al programma per farsi conoscere e non per trovare l’amore. La prova? Adesso fa parte di un’agenzia.