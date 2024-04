Sinner, il tennista sulla sconfitta contro Tsitsipas: "Ho avuto crampi per il...

A poche ore dalla conclusione della semifinale degli ATP 1000 che si sono svolti a Montecarlo, continua a far discutere la sconfitta sfortunata di Jannik Sinner contro il greco Stefanos Tsitsipas. Il tennista altoatesino è intervenuto sui problemi che ha accusato nella seconda parte della finale: “Ho avuto dei crampi per il nervosismo, ma bisogna accettare il verdetto del campo. Non si può fare niente adesso, questa partita è già il passato”, ha dichiarato a tale proposito.