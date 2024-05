Secondo quanto fatto trapelare da Xavi, il Barcellona potrebbe esonerarlo ma nessuno però al momento gli avrebbe manifestato la volontà di mandarlo via, per ora si attendono conferme o smentite

Dopo aver annunciato prematuramente il suo addio a fine stagione e successivamente aver cambiato idea, Xavi potrebbe davvero non allenare il Barcellona la prossima stagione.

Barcellona: Xavi verso l’esonero, ecco i motivi della decisione

Secondo RAC1, la radio catalana, il Barcellona starebbe considerando seriamente di esonerarlo a causa del suo comportamento altalenante degli ultimi giorni. Xavi ha recentemente dichiarato che sarà difficile competere con il Real Madrid, nonostante avesse precedentemente rassicurato il presidente Laporta sul suo ottimismo per la prossima stagione. Questa promessa aveva convinto Laporta a confermarlo, nonostante l’annuncio iniziale dell’addio.

A fine gennaio, Xavi aveva dichiarato la sua intenzione di lasciare la squadra a fine stagione, definendo la decisione come “necessaria per ridare energia al gruppo”. Molti in Spagna avevano interpretato questa mossa come un tentativo di scuotere l’ambiente in una stagione deludente sia in campionato che in Europa, piuttosto che come una decisione ponderata.

Xavi verso l’esonero: i motivi della decisione

L’intervento di Laporta e dei giocatori aveva poi portato a un cambio di rotta: il 25 aprile, Xavi aveva annunciato di essere pronto a continuare, dichiarandosi motivato per il futuro.

Tuttavia, secondo RAC1, tutto sembra ora essere cancellato, la radio catalana, solitamente ben informata sulle vicende del Barcellona, riferisce che “Xavi non allenerà il Barça la prossima stagione”. Due sono i motivi principali che hanno irritato Laporta: il cambiamento d’umore di Xavi, non più ottimista sulla sfida al Real Madrid, e la sensazione di aver investito molto in giocatori forti in un momento economico difficile per il club.

Nonostante queste indiscrezioni, Xavi non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale riguardo il possibile esonero. Si attendono conferme o smentite nei prossimi giorni. Intanto, il tecnico è stato anche accostato al Milan, che è alla ricerca di un sostituto per Pioli.