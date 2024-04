Un uomo di 43 anni ha ucciso la moglie e i due figli di 8 anni, poi ha deciso di suicidarsi gettandosi sotto un treno. La tragedia si è consumata nei pressi di Barcellona.

Barcellona: uccide moglie e figli, poi si getta sotto un treno

Tragedia familiare nei pressi di Barcellona. Un uomo di 43 anni ha ucciso la moglie e i suoi due figli gemelli di 8 anni nella loro casa di El Prat de Llobregat, poi si è suicidato gettandosi sotto un treno. Secondo le prime ricostruzioni, martedì 9 aprile i servizi di emergenza sono stati allertati per il suicidio di un uomo che si è buttato sui binari. Dopo l’intervento, la polizia ha trovato nell’auto dell’uomo una lettera in cui chiedeva perdono. Quando gli agenti si sono recati dalla famiglia hanno trovato i corpi senza vita della donna e dei due gemellini.

Uccide moglie e figli e si suicida: non si conoscono i motivi

La Corte Superiore di Giustizia della Catalogna ha riferito che non esiste nessuna denuncia a carico dell’uomo di 43 anni e non era in corso una separazione tra marito e moglie, per cui al momento non si conoscono i motivi della strage. “Il machismo costa vite umane e la negazione della violenza di genere non fa altro che aggravare il problema. Dobbiamo mettere tutti i mezzi e tutte le energie a nostra disposizione per fermarle” è la condanna di Yolanda Diaz, seconda vicepresidente del Governo e ministra del Lavoro.