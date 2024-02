Un uomo ha ucciso la moglie a Lucca e poi si è costituito recandosi dai carabinieri e confessando quello che aveva appena fatto.

Femminicidio a Lucca

Un nuovo femminicidio dipinge di nero le pagine della cronaca del nostro Paese. A Lucca un uomo ha accoltellato la moglie durante una lite in strada.

L’uomo di 56 anni si è poi costituito anche se in realtà le forze dell’ordine già stavano giungendo sul posto. Il killer si chiama Vittorio Pescaglini e dalle informazioni trapelate, sappiamo che la coppia si stava separando.

Non è una trama nuova: un uomo che non accetta il rifiuto e si vendica. La sindaca Caterina Campani ha condannato l’accaduto, ribadendo l’impegno con le associazioni e i cittadini, per evitare che cose simili succedano di nuovo.

Ma a proposito, quale è stata la dinamica di questo femminicidio che ha sconvolto la città di Lucca?

La dinamica del femminicidio di Lucca

L’uomo di 56 anni si stava separando da sua moglie, o meglio era lei che non voleva più avere niente a che fare per lui. La vittima si chiamava Maria Ferreira ed era sudamericana.

Era in strada a Fornaci di Braga, appunto in provincia di Lucca, quando l’uomo l’ha raggiunta in auto per poi scagliarsi su di lei con il coltello.

“Morire così non è accettabile, perdere la vita per mano di un uomo non può essere più tollerato” ha ribadito la sindaca. La stessa cosa pensano tutti i concittadini perché la vittima era ben voluta e conosciuta da tutti in Paese.

Ora le forze dell’ordine hanno arrestato il colpevole e iniziato le indagini per ricostruire esattamente quanto accaduto.