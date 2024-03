Un uomo ha ucciso la moglie a coltellate: arrestato

Nel corso del pomeriggio odierno, giovedì 28 marzo, a Cologno al Serio, nella provincia di Bergamo, si è verificata un assassinio: un uomo ha ucciso sua moglie a coltellate, all’interno della loro dimora situata in via Donizetti, intorno alle ore 14:30.

I primi dettagli dell’omicidio

Stando alle prime informazioni emerse circa l’omicidio, l’assassino è un cittadino di nazionalità nigeriana, mentre la vittima, una donna di 49 anni, è anch’essa originaria della Nigeria. Al momento dell’accoltellamento, i due si trovavano da soli nella loro abitazione.

Omicidio, l’arrivo dei soccorsi

I soccorsi sono stati tempestivamente allertati, ma purtroppo per la donna non c’era più nulla da fare. Sul posto si sono recati anche i carabinieri di Treviglio, che hanno proceduto con l’arresto del responsabile. Le autorità competenti dovranno ora condurre le indagini necessarie per comprendere appieno le circostanze e le cause di questo tragico evento.