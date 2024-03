Carpi, artista accoltellato al collo: era accusato di blasfemia

L’artista Andrea Saltini è stato accoltellato al collo a Carpi, all’interno di una chiesa. La sua arte è al centro di diverse polemiche perché ritenuta blasfema.

Carpi, artista accoltellato al collo: è grave

L’artista Andrea Saltini è stato accoltellato al collo nella chiesa di Sant’Ignazio di Carpi, in provincia di Modena, da uno sconosciuto. nella chiesa è in corso la sua mostra “Gratia Plena”, al centro di diverse polemiche in quanto ritenuta blasfema. L’uomo è stato portato in ospedale ma non sembrerebbe essere in gravi condizioni. Sul posto sono subito intervenuti gli uomini della Digos e la polizia scientifica. L’aggressore è fuggito e nella chiesa è stata trovata una parrucca.

Carpi, artista accoltellato al collo: la dinamica

Un uomo con una mascherina è entrato all’interno della chiesa e ha danneggiato una delle opere che si trova al centro delle polemiche. Ha deciso di imbrattarla con la vernice di una bomboletta spray e di rovinarla con un coltello. Saltini ha provato a fermare lo sconosciuto, ma è stato ferito al collo.