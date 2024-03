Quindicenne accoltellato in strada a Cormano, due giovani fermati per tentato...

Una violenta aggressione è avvenuta ieri sera, venerdì 22 marzo, a Cormano, comune in provincia di Milano, dove un ragazzo quindicenne è stato accoltellato in strada. Il giovane ha riportato colpi alla testa e al torace ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale Niguarda.

L’aggressione ha portato all’arresto di due giovanissimi, un coetaneo italiano della giovane ferito e un diciottenne di origine marocchina, accusati di tentato omicidio.

Aggressione a un quindicenne a Cormano: accoltellato da un coetaneo

Cormano, provincia di Milano. È avvenuta ieri sera l’aggressione che ha portato all’arresto per tentato omicidio di un quindicenne italiano e un diciottenne di origine marocchina, entrambi incensurati.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la lite che ha portato all’accoltellamento di un quindicenne in via Colombo, a Cormano, tra i due quindicenni è nata in strada ed è culminata nell’aggressione con un coltello. Il diciottenne avrebbe fornito l’arma al suo complice, che ha inflitto gravi ferite al coetaneo, colpendolo alla testa e al torace.

Arrestati due giovani per tentato omicidio: la vittima è in prognosi riservata

La vittima dell’aggressione, un giovane di quindici anni, non risulta in pericolo di vita, ma resta ricoverata in prognosi riservata. L’intervento dei carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni ha reso inutile il tentativo di fuga dei due aggressori: entrambi arrestati, il minore è stato condotto al Beccaria mentre il maggiorenne al carcere di San Vittore. L’arma dell’aggressione, un coltello a serramanico, è stata prontamente sequestrata dalle forze dell’ordine.

