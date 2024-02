Ancora paura e aggressioni a Milano, un giovane di 25 anni è stato accoltellato alla schiena nella giornata di ieri, venerdì 2 febbraio, al termine di una rapina a Bollate.

Accoltellato un giovane alla stazione di Bollate, a Milano

Secondo le indagini in merito all’aggressione avvenuta, il 25enne sarebbe rimasto ferito dopo un tentativo di rapina. Il giovane sarebbe stato accerchiato da un gruppo di malviventi che, non riusciti ad effettuare la rapina secondo i piani, lo hanno accoltellato alle spalle.

A lanciare l’allarme alcuni passanti che hanno notato il ragazzo ferito a terra.

Ragazzo accoltellato a Milano

I medici sanitari arrivati in tempi brevi sul luogo hanno permesso al ragazzo di essere soccorso evitando l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, prima di essere trasferito all’ospedale Niguarda di Milano.

I medici hanno dichiarato le condizioni di salute del 25enne che, fortunatamente, non è in pericolo di vita.

25enne accoltellato a Milano, si cercano i malviventi

Il ragazzo è stato lasciato a terra in una pozza di sangue mente i rapinatori si sono dati alla fuga.

Al momento sono aperte le indagini per la ricostruzione di quanto avvenuto. I carabinieri sono a lavoro per cercare di risalire ai malviventi, fondamentali in questo processo saranno le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in stazione e nelle zone limitrofe.