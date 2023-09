Paura per 8 ragazzi a Milano: sono stati aggrediti e rapinati da alcuni malviventi in una villetta, ma la Polizia ha sventato il crimine.

Paura per dei ragazzi in una villa affittata per la Fashion Week a Milano, aggrediti e rapinati: uno di loro però è riuscito ad avvisare la Polizia.

Tentata rapina in una villetta di Milano

È successo questa notte, tra lunedì e martedì 26 settembre, in una villa in via San Dionigi, nell’estrema periferia Sud di Milano.

Otto ragazzi hanno vissuto un vero e proprio incubo: avevano affittato una villetta nel capoluogo lombardo in occasione della Fashion Week, ma sono stati assaliti dai rapinatori. Quattro malviventi, con i volti coperti e armi in mano, hanno svegliato i ragazzi e li hanno trascinati nel seminterrato dell’edificio, minacciandoli e rapinandoli. Un ragazzo, però, è riuscito a scappare e ha avvisato la Polizia.

La ricostruzione dell’aggressione e l’intervento della Polizia

Il ragazzo, un 19enne, ha approfittato della confusione per scappare. Non aveva con sé il cellulare, ma è riuscito a fermare per strada un passante e a chiedergli aiuto. Subito è scattato l’allarme al 112, e le volanti della Polizia si sono precipitate nella villetta.

I quattro malviventi hanno provato a nascondersi in bagno e nelle stanze, ma la casa è stata circondata. Sono stati arrestati così i colpevoli: due 19enni, un 18enne e un 21enne, tutti ragazzi orbitanti attorno al quartiere San Siro, con vari precedenti alle spalle.