Milano Fashion Week: 5 artisti da non perdere

Milano, la capitale indiscussa della moda e del design, si prepara a brillare ancora una volta con la Fashion Week 2023. Tuttavia, quest’anno la città non si limita a svelare le sue ultime creazioni in passerella; il suo cuore pulsante risuonerà con i ritmi irresistibili della musica elettronica, grazie a una lineup eccezionale di DJ che faranno vibrare i migliori club. Mentre le celebrità e gli amanti della moda si affollano per scoprire le tendenze più recenti, gli appassionati di musica avranno la loro parte di divertimento nei locali più esclusivi della città. In questo articolo, vi guideremo attraverso i 5 DJ da non perdere nei migliori club di Milano durante la Fashion Week 2023. Preparatevi a un’esperienza sonora straordinaria, perché la moda e la musica si fondono in un mix esplosivo che non potete permettervi di perdere.

BLACK COFFEE

Black Coffee è una vera e propria icona nazionale; primo resident nella storia dell’Hï Ibiza, club numero uno al mondo secondo la Top 100 Clubs della rivista DJ Mag, vanta collaborazioni con Drake, Alicia Keys, Beyoncé e P. Diddy; nel 2022 ha ulteriormente consolidato la sua fama vincendo un Grammy Award – gli Oscar della Musica – nella categoria Dance Electronic Album. Dopo la sua data milanese ed il closing party all’Hï Ibiza, sabato 7 ottobre si esibirà nientemeno che al Madison Square Garden di New York, dimostrando ancora una volta la sua straordinaria qualità globale e la sua capacità di ispirare fan di tutto il mondo. (giovedì 21 settembre 2023 @ ex Macello Milano)

SOLOMUN

Se esiste al mondo un dj in grado di mettere d’accordo tutti, nessun dubbio che Solomun sia un campione del mondo di categoria. La sua tecnica impeccabile di mixaggio, la sua selezione musicale sempre energica e coinvolgente, un carisma maturato negli anni e che non viene mai meno: fattori che rendono Solomun più che un fuoriclasse, un autentico prototipo e che hanno fatto diventare le sue serate domenicali al Pacha di Ibiza qualcosa di unico, per tacere dei suoi set in giro per il mondo anche in location per molti artisti semplicemente inaccessibili, come quello al Château de Chambord in Francia per la piattaforma Cercle. (venerdì 22 settembre 2023 @ Fabrique Milano)

LOCO DICE

Sempre ai vertici degli indici di gradimento di pubblico e addetti ai lavori, Loco Dice ama contaminare house e techno, attingendo spesso e volentieri al suo retrogusto e alle sue radici hip-hop, basti pensare alla sua compilation “In The House” firmata per Defected nel 2013 e al suo album “Underground Sound Suicide”, uscito su Ultra Music nel 2015. Il suo eclettismo trova ampi sbocchi anche nel mondo della moda e dello streetwear, con le sue collezioni limited edition per diversi marchi. Loco Dice è uno dei pochi dj e producer che sa sempre il fatto suo, sempre pronto a stupire contemporaneamente sé stesso e il dancefloor, guardando sempre avanti con immutata energia. (sabato 23 settembre 2023 @ ex Macello Milano)

MARK BROOM

Il britannico Mark Broom è da sempre uno dei dj e producer più prolifici nella scena elettronica internazionale, come certificano le sue produzioni per etichette discografiche quali Blueprint Records, Rekids, M-plant, EPM, Cocoon, Bpitch Control, Warp Records e Ifach. La sua è una storia che parte da molto lontano, per la precisione dal 1989, anno della Summer Of Love elettronica, quando sbarcò a Tenerife e fu amore a prima vista con la Acid House. Tornato nella natia Gran Bretagna acquistò due giradischi e da allora non si è più fermato, passando progressivamente alla techno e rendersi protagonista di set al Berghain di Berlino, al Ministry Of Sound di Londra. (sabato 23 settembre 2023 @ Tempio del Futuro Perduto Milano)

CARL COX

Carl Cox è un’enciclopedia vivente della musica elettronica, tra i migliori dj di tutti i tempi, dotato di un gusto e di un carisma unici: amato e venerato da chiunque lo conosca o lo abbia anche soltanto sentito nominare, Carl Cox è molto di più di un fuoriclasse: è un prototipo. La sua biografia “Oh Yes Oh Yes” è semplicemente il racconto di una vita straordinaria, così come il documentario “What We Started” (disponibile su Netflix) è la narrazione di un percorso unico, iniziato quando il dj era a malapena un mestiere e poi è diventato qualcosa di molto simile a quello che possono rappresentare le rockstar. Un ruolo che King Carl impersona come nessun altro. (domenica 24 settembre 2023 @ Carl Cox)