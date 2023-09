Milano, giovane coppia rapinata da un gruppo di egiziani: 7 arresti

Una giovane coppia è stata rapinata da un gruppo di ragazzi egiziani, di cui alcuni minorenni, nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 settembre. È successo a Milano, nei pressi della fermata Gambara dell’autobus sostitutivo della linea M1. Rapido l’intervento delle forze dell’ordine, a cui sono seguiti 7 arresti.

Coppia rapinata da un gruppo di 7 egiziani a Milano

Nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 settembre una giovane coppia è stata rapinata, intorno all’1:30. La coppia, un ragazzo e una ragazza diciottenni, ha fatto un tragitto sull’autobus sostitutivo della linea M1, dove è stata avvistata dai rapinatori.

I giovani, dopo esser scesi alla fermata Gambara, sono stati quindi avvicinati dal gruppo, formato da 7 ragazzi egiziani, di cui 3 minorenni. Proprio il più giovane di loro, appena sedicenne, ha dato il via all’aggressione strappando la felpa al ragazzo. Quest’ultimo ha istintivamente provato a difendersi, subendo così l’assalto di altri due ragazzi che lo hanno tenuto fermo mentre gli altri si sono impossessati del cellulare e del portafoglio.

Nel frattempo, anche la ragazza è stata aggredita per compiere il furto della borsa ed è stata trascinata a terra e colpita con diversi pugni allo stomaco.

Aggressione e rapina contro la coppia, 7 arrestati a Milano

Non appena il gruppo si è allontanato dalle vittime, dopo essersi impossessato di vari effetti personali dei giovani, questi ultimi hanno allertato una pattuglia del Radiomobile che stava passando proprio in quella zona.

Dopo aver raccontato quanto successo e descritto gli aggressori agli agenti, i carabinieri sono riusciti a intercettarli tutti e 7 in breve tempo in via Olivieri. Tutti i componenti del gruppo sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso, con un’età compresa tra 16 e 20 anni. È stato possibile recuperare solo parte della refurtiva, di cui gli arrestati si erano rapidamente sbarazzati.

Nel frattempo, le vittime sono state soccorse sul posto, ma hanno rifiutato il trasporto in ospedale.