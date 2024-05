Il Consiglio Comunale delle Isole Pelagie ha deliberato di conferire la cittadinanza onoraria sabato alla primogenita nata a Lampedusa dopo 51 anni. La bambina, Maria, venne alla luce il 31 luglio 2021 e, attualmente, vive con i suoi genitori a Piana degli Albanesi.

In occasione di questo riconoscimento, un parco giochi in via Roma sarà dedicato alla piccola, il Vice Prefetto Carmen Cosentino, rappresentante del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, sarà presente alla cerimonia. Maria è nata nell’ambulatorio del Punto Territoriale di Emergenza (Pte). Rita, una donna ivoriana di 38 anni e già madre di due gemelli, era tra i migranti salvati e sbarcati poco prima presso il molo Favarolo. Arrivata alla fine della gravidanza, è stata trasportata per precauzione al poliambulatorio.

Presso il Pte, Rita ha iniziato il travaglio, ma a causa delle circostanze non è stato possibile trasferirla via elisoccorso. È stata assistita e supportata da Maria Raimondo, un’infermiera di Corleone in servizio all’ambulatorio di Lampedusa, da cui la bambina ha preso il nome.

Questo atto di riconoscimento non solo celebra il coraggio e la resilienza di Rita e Maria, ma rappresenta anche un tributo alla solidarietà umana e alla dedizione degli operatori sanitari che lavorano nei punti critici dell’isola. La cittadinanza onoraria conferita a Maria simboleggia un legame profondo tra l’isola e coloro che vi nascono, indipendentemente dalla loro origine, e riflette l’apertura e l’accoglienza della comunità locale.