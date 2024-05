Un terribile incidente si è verificato a Procida. Un ragazzo di 23 anni, mentre cercava di passare del cibo ai vicini, è precipitato dal balcone e ha perso la vita.

Precipita dal balcone di casa e muore a 23 anni: cercava di passare del cibo ai vicini

Un ragazzo di 23 anni, di nazionalità turca, è precipitato dal terzo piano del palazzo dove viveva, a Procida. La tragedia si è consumata questa mattina, 16 maggio. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il giovane si sarebbe sporto troppo dal balcone, con l’intenzione di passare del cibo ai suoi vicini di casa. Il 23enne è stato trasferito in ospedale a Pozzuoli, dove è morto per le lesioni riportate.

Precipita dal balcone e muore: chi era la vittima

Il giovane viveva e lavorava sull’isola, nella cucina di un ristorante. Secondo alcune testimonianze quando è caduto stava cercando di passare del cibo a degli amici che abitano nel palazzo accanto al suo, ma ha perso l’equilibrio ed è caduto, riportando gravissime ferite.

I carabinieri stanno indagando sulla vicenda, anche se non ci sono dubbi sulle cause del decesso. La salma del giovane è stata trasferita al Policlinico Federico II per l’effettuazione dell’esame autoptico.