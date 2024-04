Conegliano: un uomo precipita dal quarto piano di una palazzina morendo sul c...

A Conegliano, in provincia di Treviso, un uomo è precipitato dal quarto piano di una palazzina ed è morto sul colpo. Sul posto si sono precipitati i soccorritori del Suem 118 ma non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita.

Tragedia a Conegliano, in provincia di Treviso, dove un uomo è precipitato dal quarto piano di una palazzina di via Tirindelli, morendo sul colpo. Tutto è avvenuto alle 23 di mercoledì 24 aprile.

Uomo precipita da un palazzo a Conegliano

Intorno alle 23 di mercoledì 24 aprile, un uomo è precipitato dal quarto piano di una palazzina a Conegliano, in provincia di Treviso.

Inutile l’intervento tempestivo dei soccorritori, è morto sul colpo a causa del violento trauma.

Sul luogo si sono portati anche i carabinieri della compagnia di Conegliano per i rilievi di rito e per dare il via alle indagini. Starà a loro ora ricostruire con esattezza i fatti.

La dinamica dell’incidente di Conegliano

Non abbiamo molte informazioni circa i fatti che sono avvenuti nella serata di ieri. I carabinieri escludono però che possano essere coinvolte altre persone e che quindi qualcuno possa aver intenzionalmente spinto l’uomo dal balcone della sua abitazione.

Dunque, gli agenti dovranno ora stabilire se si è trattato di un incidente, quindi una caduta accidentale, oppure un suicidio.

In poco tempo, l’area è stata recintata e le forze dell’ordine stanno ascoltando alcuni vicini di casa e i familiari per cercare di tracciare un profilo della vittima, la cui identità non è stata resa nota.

Non sappiamo se insieme a lui in casa ci fossero altre persone. In poco tempo una folla di curiosi si è radunata nei pressi della palazzina, specialmente chi conosceva la vittima.