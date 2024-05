Visibilia: Fratoianni, 'tutelare dignità istituzioni, Santanchè si dimetta'

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – "Nella vicenda Santanchè c’è una dimensione che riguarda la magistratura, e la giustizia farà il suo corso, noi siamo garantisti, sempre. Ma c’è una questione di opportunità e politica: Santanchè è appunto una ministra della Repubblica, non è una privata cittadina, non è neanche una semplice parlamentare". Così Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra parlando con i cronisti a margine del convegno “Alzare gli stipendi” in corso a Roma.

"Noi crediamo che di fronte alle accuse che le sono mosse – prosegue il leader di SI – è opportuna e necessaria una forma di tutela dell’onorabilità delle Istituzioni che la ministra si dimettesse. E se non lo fa lei – conclude Fratoianni – sia Giorgia Meloni ad imporlo".