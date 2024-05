Un anziano di 93 anni è stato truffato a Besnate, in provincia di Varese. L’uomo è stato contattato da finti agenti delle forze dell’ordine, che con una scusa si sono fatti consegnare 15 mila euro.

Truffa a Besnate, Varese

Con la solita scusa di un parente nei guai, dei finti carabinieri hanno derubato un anziano di ben 15mila euro, somma che si sono fatti cedere per la cauzione.

Un piano ben collaudato che purtroppo abbiamo sentito svariate volte.

Accortosi della truffa quando ormai era troppo tardi, la vittima ha presentato denuncia ai carabinieri, quelli veri e subito sono iniziati gli accertamenti e le indagini per capire chi ci fosse dietro al reato.

Anziano truffato a Besnate, Varese: i carabinieri individuano i responsabili

Le forze dell’ordine hanno ascoltato le parole della vittima e sono riusciti a ricostruire con esattezza i fatti. I truffatori hanno interagito con l’anziano per comunicare la cifra e poi hanno mandato altre persone a casa a riscuoterla.

I carabinieri li hanno rintracciati e per loro sono scattate le manette. Si tratta di tre residenti nel quartiere Ponticelli a Napoli e dalle verifiche è emerso che non è la prima volta che delinquono in questa maniera.

Sarebbero sempre loro i responsabili di tre truffe simili avvenute a dicembre dello scorso anno e due tentativi più recenti avvenute a Lamezia Terme e Gioia Tauro, per fortuna non andati a buon fine perché le vittime si sono accorte in tempo del raggiro e non hanno ceduto i loro soldi.

In ogni caso, nel mirino di questi truffatori ci sono persone anziane.