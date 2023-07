Le tecniche di truffa continuano ad aggiornarsi, con metodi sempre più scaltri. A Bologna gli anziani sono vittime di una nuova truffa al citofono.

Bologna, la nuova truffa agli anziani: “Scenda, c’è da firmare”

Le tecniche di truffa continuano ad aggiornarsi, con metodi sempre più subdoli. Qualche pomeriggio fa, intorno alle 15, in zona Barca a Bologna, uno sconosciuto ha citofonato ad una signora di 78 anni, fingendosi il postino e chiedendole di scendere per firmare una raccomandata. La signora è così uscita di casa, chiudendo la porta dietro di sé senza dare le mandate, ed è scesa fino all’androne del palazzo ma non c’era nessun postino ad attenderla. A questo punto la donna è risalita in casa e sulle scale ha incrociato un uomo che scendeva velocemente. Appena arrivata al suo piano, l’amara sorpresa: la sua abitazione era tutta a soqquadro, dai cofanetti erano scomparsi gioielli per circa 3mila euro. La donna ha chiamato la polizia.

Bologna, la nuova truffa agli anziani: allarme durante l’estate

L’estate è un periodo delicato per le truffe, visto che spesso gli anziani rimangono da soli in città quando le famiglie e i vicini vanno in vacanza. Le forze dell’ordine consigliano di non aprire mai agli sconosciuti e in caso di presenze sospette nel palazzo rivolgersi subito a conoscenze o agli agenti. Se poi si esce, come in questo caso, per rapide commissioni, chiudere bene, con più mandate, la porta di casa.