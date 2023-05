Alcuni italiani tra i 25 e i 55 anni sono stati denunciati in quanto avrebbero messo su un’attività illecita riguardante la rivendita di auto a noleggio, su cui non avevano alcun diritto di proprietà. Il business è stato scoperto dai carabinieri di Pegli (Genova) in seguito a un’indagine approfondita che ha visto la collaborazione dei colleghi di Voltri e Campo Ligure. L’inchiesta è stata conclusa oggi 24 maggio e i tre indagati dovranno rispondere dell’accusa di falsa attestazione e appropriazione indebita. La modalità in cui le truffe avvenivano erano semplici ma efficaci: pare che il gruppo fosse solito affittare auto a noleggio con un contratto a lungo termine, per poi denunciare il furto in realtà mai avvenuto. Il tutto avveniva in momenti diversi per non destare sospetti da parte della legge.

Rivendevano auto a noleggio dal valore di 40mila euro

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, ogni auto a noleggio rivenduta dal gruppo di individui denunciati all’autorità giudiziaria valeva almeno 40mila euro. Una volta scaduto il contratto di locazione, le vetture non venivano restituite e in seguito veniva denunciato il furto fittizio.

Trasferite e reimmatricolate all’estero

Come informa FanPage, in un secondo momento le vetture venivano trasferite oltre confine, nuovamente immatricolate in Francia e alla fine vendute dagli indagati. Gli inquirenti hanno individuato e recuperato le auto, per riconsegnarle ai legittimi proprietari.