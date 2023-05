Diete finte e pasticche per dimagrire: 10 presone a processo per truffa

Pillolle alla frutta che portano a dimagrire in maniera miracolosa: associazione Cruillas accusata per truffa, con 10 persone a processo.

Si spacciavano per nutrizioniste e dietologhe, prescrivendo medicinali inefficaci: le 10 truffatrici sono state citate a giudizio dalla Procura.

Prescrivono pillole spacciandole per dimagranti: 10 persone a processo

Pillole e integratori a base di mirtillo, ananas e rosa canina per dimagrire in tempi record, e senza grandi sacrifici. Presunti farmaci miracolosi che venivano prescritti senza alcun titolo per farlo, esercitando abusivamente la professione di dietologo, nutrizionista e dietista. È l’accusa mossa all’associazione – ormai chiusa – di Cruillas.

Per la Procura si tratta di una truffa in piena regola, in cui sarebbero cascate – secondo una prima ricostruzione – centinaia di persone. Adesso, ad oltre tre anni dalle denunce e dal sequestro di 135mila euro, ben 10 persone sono state citate a giudizio. A luglio inizierà il processo.

L’accusa per truffa

In base alla ricostruzione dell’accusa, l’unico scopo delle indagate sarebbe stato quello di vendere delle pasticche a marchio “Star Dust“, un’azienda americana. Chi voleva perdere peso avrebbe dovuto necessariamente tesserarsi all’associazione, pagando dai 30 ai 50 euro all’anno, e solo in seguito avrebbe ottenuto il programma di “dimagrimento miracoloso“.

Per la Procura, nessuno nella struttura di Cruillas avrebbe avuto i titoli per prescrivere cure dimagranti, e tutto sarebbe stato finalizzato ad incassare soldi.