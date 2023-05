La voce millantava problemi e per la “solita” truffa del falso nipote che voleva soldi un anziana chiama i carabinieri. Una 76enne di Montecchio, nel Vicentino, non cade nel tranello ed allerta subito i militari che indagano. Il clichet era il solito: un nipote dalla Svizzera che chiama al telefono spiegando alla donna di essere a Vicenza. Poi la richiesta: lui aveva bisogno di denaro per risolvere un incidente in cui era rimasto coinvolto in città. La donna però non ci è cascata e come spiega una velina dell’Arma ha sventato il raggiro.

Truffa del falso nipote, lei chiama i carabinieri

Lo ha fatto “dopo essersi ricordata dei consigli dei carabinieri appresi durante un incontro sul fenomeno delle truffe agli anziani”. A Montecchio Maggiore, un’anziana di 76 anni ha denunciato alla tenenza dei carabinieri di essere stata “contattata al telefono da un uomo che si era presentato come il nipote residente in Svizzera. L’uomo ha raccontato alla donna di essere a Vicenza e di essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale e di avere bisogno di denaro per risolvere la situazione creatasi con l’assicurazione dell’auto che era scaduta”.

Le domande e il truffatore che si dilegua

A quel punto la donna che ha “subito capito di essere vittima di una truffa ha iniziato a porre qualche domanda al falso nipote”. Ed in quel modo l’uomo dall’altro capo del telefono “ha capito di essere stato scoperto ed ha interrotto repentinamente la telefonata”. Le indagini dei militari adesso puntano a smascherare il truffatore.