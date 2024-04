“Vediamo che passano i giorni e non riusciamo a trovarlo” – così la mamma di Alejandro, bimbo di Almeria, parla della disperata ricerca di un donatore per effettuare il trapianto che servirebbe al suo bimbo per salvarsi dalla leucemia.

Alejandro ha la leucemia a soli 10 anni, l’appello della mamma

Il piccolo ha soli 10 anni, ma si ritrova a dover combattere una tremenda malattia, la leucemia. Per questo motivo è ricoverato all’Ospedale Universitario Torrecárdenas di Almería e si sta sottoponendo a un intenso ciclo di chemioterapia. il processo è lungo e doloroso, ma necessario per arrivare al trapianto. Il problema è che questo trapianto non si può fare senza un donatore al 100% compatibile.

Alejandro ha la leucemia a soli 10 anni: il trapianto

“Quando ce lo hanno confermato non potevamo crederci perché conduciamo una vita sana” – spiega ancora la donna facendo riferimento al momento in cui, nel 2022 le diedero conferma sulla diagnosi di Alejandro. “Ci restano solo quattro o cinque settimane” – è il grido disperato di una mamma che non può lasciare andare via il suo bambino in questo modo.