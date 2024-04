Il gruppo nazifascista Do.Ra ha svolto il saluto romano davanti alla tomba di un camerata a Varese. Il leader Alessandro Limido ha dichiarato che si è trattato di un omaggio.

Varese, 25 Aprile: saluto romano del gruppo nazifascista Do.Ra alla tomba di un camerata

I Do.Ra, come dichiarato dal leader del gruppo nazifascista con sede ad Azzate, in provincia di Varese, Alessandro Limido, hanno reso omaggio “ai camerata uccisi dal nemico mentre combattevano per la patria“. “Questi sono veri eroi” ha aggiunto Limido. All’iniziativa anche uno striscione inneggiante alla patria e dei saluti romani, come riportato dall’Ansa. I militanti della Comunità dei Dodici Raggi si sono ritrovati al cimitero di Ganna e un’ora dopo hanno raggiunto il cimitero di Sant’Ambrogio di Varese, dove ad attenderli era presente il familiare di un “camerata ucciso dai comunisti senza processo“.

Limido, al cimitero di Belforte, ha ricordato “questi ragazzi che sono morti per noi, per i nostri valori“, aggiungendo che sono “eroi della patria. Per proteggerci hanno accettato il loro Olocausto“. Il leader del gruppo ha voluto sottolineare che non si è trattata di una manifestazione, ma semplicemente di andare a visitare i morti al cimitero.

25 Aprile, saluto romano del gruppo nazifascista Do.Ra: “Provvederemo ad effettuare la denuncia”

“Acquisiremo immagini e relazioni delle forze di polizia e provvederemo ad effettuare la denuncia per inosservanza dei provvedimenti amministrativi oltre che per altri eventuali reati” ha dichiarato l’amministrazione comunale di Varese dopo che il gruppo nazifascista dei Do.Ra non ha rispettato il divieto di effettuare manifestazioni nei cimiteri, emanato dalla giunta guidata dal sindaco Davide Galimberti.