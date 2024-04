Per la Cassazione il saluto romano commemorativo può essere reato, depositate le motivazioni della sentenza, con cui il 18 gennaio scorso hanno disposto un processo di appello bis per otto militanti di estrema destra che avevano compiuto il saluto nel corso di una commemorazione a Milano nel 2016.

Per valutare se il saluto romano implichi reato, fanno sapere le Sezioni Unite di Cassazione, vanno considerati:

I giudici hanno, inoltre, sottolineato che il carattere commemorativo non implica automaticamente una neutralizzazione del reato.

«Le Sezioni Unite confermano l’indicazione della necessità di verifica nel caso concreto del pericolo per l’ordine costituzionale che, se non può essere escluso dalla finalità genericamente commemorativa, richiede certo modalità e caratteristiche che esulano dalle circostanze usuali, composte e solenni, della cerimonia del Presente e dal saluto romano a fini commemorativi in essa adottato».