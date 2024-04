Microsoft investe 1,7 miliardi nell'AI in Indonesia

Milano, 26 apr. (askanews) – Il Ceo di Microsoft Satya Nadella ha annunciato un investimento da 1,7 miliardi di dollari in Indonesia nell’intelligenza artificiale e nel cloud computing per aiutare a sviluppare l’infrastruttura AI nella più grande economia del Sudest asiatico, dopo aver incontrato il presidente indonesiano.

Un investimento che fa seguito anche alla constatazione da parte di Microsoft che la domanda per servizi cloud per l’uso di intelligenza artificiale a livello mondiale sta eccedendo l’offerta. Microsoft è leader nello sviluppo di prodotti legati all’AI dopo il sodalizio con OpenAI, la società madre di ChatGPT.

Le spese in conto capitale sono aumentate del 79% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 14 miliardi di dollari nell’ultimo trimestre, mentre le vendite e di conseguenza le entrate sono cresciute solo del 17%: nonostante tutti questi investimenti, Microsoft ha una carenza di infrastrutture di data center, in particolare per l’implementazione di modelli di intelligenza artificiale.