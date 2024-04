Attimi di grande paura e di apprensione sono stati vissuti ieri pomeriggio presso il centro commerciale Il Globo di Busnago (Monza), dopo che un bimbo di due anni era stato investito da un’automobile in manovra nel parcheggio. Fortunatamente, il piccolo non ha riportato delle ferite troppo gravi.

Bimbo investito al centro commerciale: che cosa è successo

Secondo quanto appreso dalla dinamica del sinistro raccontata dai presenti alle autorità, pare che il conducente dell’auto non abbia visto il bambino durante le operazioni di manovra per un parcheggio. Il piccolo è stato toccato durante una retromarcia ed è finito a terra, ma fortunatamente la scarsa velocità a cui procedeva il mezzo ha impedito che ci fossero delle conseguenze più gravi rispetto a qualche ferita superficiale.

Bimbo investito al centro commerciale: le indagini

I genitori del bambino hanno chiamato aiuto e i medici del 118 arrivati sul posto hanno deciso di trasferire il piccolo in ospedale, per fare tutti gli accertamenti del caso. Il bimbo di due anni è entrato in clinica in codice giallo, ma sta bene. I carabinieri stanno ora valutando, tramite telecamere, l’accaduto.