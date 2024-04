Le parole di Ilaria Salis sono state lette dal padre Roberto durante la manifestazione Anpi a Roma in occasione del 25 aprile.

Ilaria Salis, messaggio letto dal padre: “L’Italia sia dalla parte giusta della storia”

“Sono orgogliosa che nel mio Paese si ricordi tutti gli anni la cacciata dei nazifascisti grazie alla coraggiosa lotta di partigiani e partigiane. Dalla mia cella ardentemente desidero che il mio paese si mostri tutti i giorni all’altezza della propria storia, che oggi come in passato voglia opporsi all’ingiustizia del mondo e schierarsi dalla parte giusta della storia. Buon 25 aprile” è il messaggio di Ilaria Salis, che è stato letto da suo padre, Roberto, sul palco della manifestazione Anpi, che si è tenuta a Roma in occasione del 25 aprile.

Ilaria Salis, il padre: “Mia figlia è antifascista e questa è casa sua”

“Sono qui per Ilaria, mia figlia è antifascista e questa è casa sua. Sono qui a rappresentarla fintanto che non può venire con le sue gambe. Ilaria ha già fatto un 25 aprile in carcere, quello del 2023 però non abbiamo voluto rendere nota la sua situazione per una serie di motivi. Questo è il primo 25 aprile che si può fare e deve essere l’ultimo con lei in carcere” ha dichiarato Roberto Salis durante la manifestazione, parlando della figlia e della sua condizione in carcere.