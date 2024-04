Ilaria Salis ha deciso di candidarsi alle elezioni europee con la lista di Avs. La donna si trova in carcere a Budapest da più di 13 mesi e la notizia, che circolava da giorni, è stata ufficializzata.

Ilaria Salis candidata alle europee

L’insegnante Ilaria Salis si candiderà alle elezioni europee con Avs.

Nel comunicato si legge come la scelta, presa in accordo con il padre della docente, sia stata presa per tutelare i diritti e la dignità di una cittadina europea che ingiustamente si trova in carcere e in condizioni veramente disumane.

Le parole del legale di Ilaria Salis

Ora bisognerà capire i prossimi passi ed è stato lo stesso legale della docente a parlarne.

L’insegnante è stata condannata per aver aggredito tre militanti di estrema destra. Da quando è stata emessa tale sentenza, si trova nel carcere ungherese, in condizioni che violano gravemente i diritti delle persone e ne ledono la dignità.

Proprio per non far spegnere i riflettori intorno a questa vicenda, l’insegnante ha deciso di candidarsi con entusiasmo. Anche l’avvocato dell’attivista, Gyorgy Magyar, è soddisfatto ma ha parlato di conseguenze incerte.

“In Ungheria l’immunità parlamentare scatta già dal momento della candidatura, ma non so come funzioni in Italia”.

Inoltre in caso di elezione, per la quale occorre superare lo sbarramento del 4%, la questione finirebbe sul tavolo della presidenza del prossimo Parlamento europeo.

Intanto in Grecia già qualcuno imita questo caso, infatti il partito Nuova Democrazia ha inserito nelle liste Fredi Beleri, un sindaco condannato a due anni di reclusione per traffico di influenze, cosa che ha portato a una crisi fra Grecia e Albania.