Un’atmosfera carica di emozioni ha accolto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al suo ingresso al Teatro Massimo di Palermo per il 36° congresso dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM).

Una standing ovation prolungata e applausi durati diversi minuti hanno salutato il capo dello Stato, mentre era presente anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

La giornata è iniziata con il presidente dell’ANM, Giuseppe Santalucia, che ha reso omaggio ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, partecipando a una cerimonia al “bunkerino”, l’ufficio che ospitò i due eroi della lotta alla mafia all’interno del palazzo di giustizia di Palermo. “Due modelli, Falcone e Borsellino, a cui tutti noi magistrati dobbiamo tendere”, ha dichiarato Santalucia, sottolineando il ruolo fondamentale della magistratura come presidio di legalità e tutela dei diritti.

Più di mille magistrati sono presenti a Palermo per il congresso, che ha come tema “Magistratura e legge, tra imparzialità e interpretazione”. Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha evidenziato l’importanza dell’imparzialità del magistrato non solo come principio, ma anche come valore etico imprescindibile. Schifani ha sottolineato che l’essere imparziali e l’apparire tali sono aspetti cruciali per legittimare l’esercizio della giurisdizione come funzione sovrana.

Il congresso dell’ANM a Palermo rappresenta un momento di riflessione e confronto per i magistrati italiani, ponendo l’accento sull’importanza della giustizia come pilastro fondamentale per una società equa e democratica.