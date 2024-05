Disforia: Gasparri, 'nuove violazioni del Careggi? Sarebbe gravissimo'

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - “A leggere alcune dichiarazioni pare che l’ospedale Careggi non tenga nel dovuto conto tutte le indicazioni del Ministero della sanità, frutto dell’ispezione scaturita dalla mia interrogazione. Le violazioni che avevo ipotizzato hanno trovato conf...

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “A leggere alcune dichiarazioni pare che l’ospedale Careggi non tenga nel dovuto conto tutte le indicazioni del Ministero della sanità, frutto dell’ispezione scaturita dalla mia interrogazione. Le violazioni che avevo ipotizzato hanno trovato conferma. E ora per il cambiamento di sesso di bambini si somministrano ancora farmaci senza le adeguate tutele psicoterapeutiche? Sto presentando una nuova interrogazione al ministro Schillaci, le cui prescrizioni a tutela della salute dei bambini vanno rispettate. Siamo di fronte a nuove violazioni del Careggi? Sarebbe gravissimo. Nei prossimi giorni tornerò a Firenze per severe verifiche”. Lo dichiara il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri.