Incidente in A9, provincia di Como: quattro feriti, due in gravi condizioni

Autostrada chiusa tra Lomazzo e Fino in entrambe le direzioni: intervento dell’elisoccorso in codice rosso di massima gravità

Due le auto coinvolte in un grave incidente avvenuto al chilometro 29, all’altezza di Fino Mornasco, dell’autostrada A9 in direzione Milano, intorno alle 8.30 di oggi, venerdì 10 maggio.

Incidente in A9: due auto coinvolte

Secondo le prime informazioni l’impatto tra le due vetture sarebbe avvenuto nel momento in cui l’auto, su cui viaggiava una famiglia straniera di quattro persone, ha tentato di fare inversione sulla corsia dell’autostrada, la seconda auto non ha quindi potuto fare nulla per evitare lo scontro.

C’è però una seconda ipotesi: l’impatto tra i due veicoli potrebbe essere avvenuto all’altezza di un restringimento della carreggiata per lavori, con un cambio di corsia.

I soccorsi e le condizioni dei feriti nell’incidente

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso: tre mezzi della Croce Rossa, un’automedica e l’elisoccorso.

I soccorritori sono intervenuti in codice rosso: le condizioni delle quattro persone rimaste ferite, il padre alla guida, la madre seduta sul sedile anteriore del passeggero e i due figli di 11 e 16 anni, sono molto gravi.

In gravi condizioni, il bambino di 11 anni è stato trovato dai soccorritori in arresto cardiaco, rianimato è stato trasportato all’ospedale di Papa Giovanni XXIII di Bergamo con l’elicottero, dove ora si sta provando a capire i danni cerebrali subiti.

Viabilità interrotta dopo l’incidente in A9

Il traffico sull’A9 dallo svincolo di Turate è completamente bloccato: l’autostrada infatti è stata chiusa in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra Lomazzo e Fino Mornasco per permettere l’intervento dei soccorsi.

Code chilometriche sia in direzione Milano che verso Como e la Svizzera.