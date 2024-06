Gli adempimenti per gli esami di maturità 2024: no a cellulari, pc e smartwatch

Gli adempimenti per gli esami di maturità 2024: no a cellulari, pc e smartwatch

Sono state comunicate agli istituti scolastici, le nuove norme per gli esami di maturità. Gli studenti non potranno usare smartwatch, cellulari e pc.

Con la nota n.22479 del 30 maggio, il MIM ha fornito alle scuole, gli adempimento relativi all’esame di maturità. Nel documento ci sono scritti anche diversi divieti, ad esempio quello sull’utilizzo dei dispositivi elettronici.

Nuove regole per l’esame di maturità

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito indicazioni agli istituti scolastici che si apprestano ad affrontare l’esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, ovvero quello di maturità.

Fra le varie regole, ce ne sono alcune in merito al locale scelto, che deve essere idoneo dal punto di vista della sicurezza, dell’igiene, dell’agibilità, nonché essere dignitoso e accogliente.

Ancora, ogni locale dovrà avere una serratura e una chiave, così come ogni Commissione dovrà disporre di un armadio metallico adatto a custodire tutta la documentazione dei candidati.

Ci dovrà essere una fotocopiatrice funzionante e degli strumenti per le Commissioni, in modo che il loro lavoro sia agevolato il più possibile.

I divieti nell’esame di maturità 2024

Veniamo ora alla parte relativa ai divieti, che dovranno essere comunicati dai dirigenti scolastici ai candidati.

In primo luogo, quello dell’utilizzo dei cellulari e degli smartwatch durante le prove scritte. Stessa cosa vale per i dispositivi di qualsiasi natura e tipologia, in grado di consultare file, inviare foto e immagini. Sono concesse solo calcolatrici scientifiche o grafiche.

Sono vietate apparecchiature elettroniche portatili come i pc, poiché possono collegarsi all’esterno della struttura tramite le reti wireless. Chiunque violerà tali norme verrà escluso da tutte le prove di esame.

Lo stesso divieto è pensato anche per i Presidenti e i Commissari, che oltre a vigilare sul rispetto della normativa, dovranno seguirla loro stessi.