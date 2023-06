Chiamati a rispondere all'appello per gli esami di maturità anche gli studenti dei comuni colpiti dall'alluvione in Emilia-Romagna: per loro solo un'unica prova orale

Maturità 2023: il dovere chiama. Cinquecentomila studenti e studentesse in tutta Italia, per l’esattezza. Chiamati a rispondere all’appello anche gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori dei comuni colpiti dall’alluvione in Emilia-Romagna lo scorso maggio.

La testimonianza di una studentessa di Ravenna

Tra di loro c’è Aurora Alberti, maturanda al liceo artistico di Ravenna che si è offerta di raccontare ai microfoni di Fanpage.it le ultime settimane di scuola – si fa per dire – e le difficoltà legate alla preparazione degli esami di maturità. Gli studenti residenti nei comuni più colpiti dall’alluvione non dovranno sostenere le prove scritte, ma solo l’orale: meglio o peggio? Ecco cosa ne pensa Aurora.