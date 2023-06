La Maturità 2023 è ufficialmente iniziata, con la prova di italiano, che segna il ritorno alla normalità dopo il Covid. Le tracce del tema sono tutte molto interessanti. Sono previste sette tracce suddivise in tre tipologie.

Maturità 2023, le tracce: Moravia, Quasimodo e Piero Angela

L’esame di Maturità 2023 è ufficialmente iniziato, con la prima prova di italiano, comune a tutti gli indirizzi, che segna il ritorno alla normalità dopo il Covid. Le tracce sono tutte molto interessanti. Moravia con un brano tratto da “Gli indifferenti” e Salvatore Quasimodo con “Alla nuova luna” che fa parte della raccolta “La Terra impareggiabile” sono tra le tracce proposte. Sono previste sette tracce (ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale) suddivise in tre tipologie: due analisi testo (uno poetico e l’altro di prosa), tre tracce di testo argomentativi e due temi di attualità. Sei le ore a disposizione per elaborare il tema.

Tra le tracce troviamo “L’idea di nazione” con un testo tratto da Federico Chabod, per quanto riguarda la tipologia B. C’è anche il brano “Elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp”, tratto da un testo Marco Belpoliti. Una traccia anche su Piero Angela, “le dieci cose che ho imparato” e anche su un testo tratto da Oriana Fallaci, Intervista con la storia, edito da Rizzoli nel 1977. Per quanto riguarda l’attualità è presente anche una lettera aperta inviata nel 2021 al mondo accademico e all’ex ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che invita a reintrodurre le prove scritte alla Maturità.

Maturità 2023, il messaggio di Giorgia Meloni e la seconda prova

Le attese della vigilia sono state rispettate in parte. Nessuno si aspettava l’analisi del testo su Quasimodo e Moravia, ma ci sono temi come la tecnologia o l’Europa. I maturandi avranno molto da scrivere anche riguardo l’appello al ministro dell’Istruzione per opporsi al maxi-orale. Nessuna autrice donna è stata proposta per l’analisi del testo, ma Oriana Fallaci è protagonista di una traccia relativa all’analisi e alla produzione di un testo argomentativo. La Campania è la regione con il più alto numero di maturandi, ovvero 82.742 studenti.

“È arrivato il giorno degli esami di maturità, ricordo l’ansia ma quello che succede oggi ve lo ricorderete per tutta la vita. Affrontatelo a testa alta, in bocca al lupo” è il messaggio di Giorgia Meloni. All’esame sono stati ammessi il 96,4% dei candidati. Giovedì 22 giugno si passerà alla seconda prova, che riguarda le discipline che caratterizzano i singoli percorsi di studio. Una volta conclusi gli scritti ci sarà il colloquio orale. Il credito scolastico pesa 40 punti, i restanti 60 sono divisi 20 punti a prova.