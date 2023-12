Festival del Fundraising 2024: special Guest Luca Argentero

L’attore cinematografico, teatrale e televisivo Luca Argentero non necessita di presentazioni. Questi sarà l’ospite delle sessioni plenarie dell’edizione numero diciassette del Festival del Fundraising, la più ampia conferenza italiana dedicata al settore senza scopo di lucro. L’evento avrà luogo a Riccione presso il Palacongressi dal 3 al 5 giugno 2024.

Argentero si distingue per essere un individuo che ha sempre dato il massimo per dimostrare il suo valore in ogni fase della sua carriera. Dopo il Grande Fratello, ha lavorato con Comencini e Özpetek, ha fatto il suo debutto teatrale, è stato il protagonista della serie tv “Doc – Nelle tue mani”, e ha dimostrato un’attitudine alla sfida che tutti dovrebbero possedere per superare le barriere della paura e della paura del fallimento.

Appassionato di sport, fotografia e famiglia, Argentero non è solo un rinomato professionista dell’intrattenimento con decine di film al suo attivo, ma è anche un uomo che ha raggiunto il successo grazie al suo impegno personale, senza mai dare nulla per garantito e sempre disposto a mettersi in gioco. La sua carriera ha già preso una direzione internazionale. Argentero sarà il quarto ospite speciale della sessione plenaria del Festival del Fundraising a Riccione, il 3 giugno 2024.

Mettendo da parte il suo ruolo di attore, Argentero mostrerà al pubblico del Festival il suo impegno nel sociale, che lo ha condotto alla vicepresidenza dell’organizzazione “1 Caffè Onlus”, la prima piattaforma sociale digitale creata per sostenere le piccole e medie associazioni no profit italiane promuovendo la cultura del dono. A partire dal 2011, ogni anno “1 Caffè Onlus” assiste 52 entità che promuovono progetti in vari ambiti sociali.

Paolo Borzacchiello, uno dei più rinomati specialisti in intelligenza linguistica, e Francesco Costa, giornalista e vicesindaco del rinomato giornale online "il Post"