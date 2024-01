Cillian Murphy è stato premiato come miglior attore in un film drammatico, mentre Robert Downey Jr. come miglior attore non protagonista, entrambi star di uno dei lungometraggi più attesi del 2023, Oppenheimer. “What Was I Made For?” di Billie Eilish e Finneas nel film Barbie ha vinto invece il premio come miglior canzone originale.

Golden Globe 2024: tutti i vincitori

La cerimonia è stata condotta da Jo Koy, in diretta dal Beverly Hilton in California. Quest’anno, i Globes hanno introdotto la presenza di nuove categorie, come la stand–up comedy e i successi cinematografici e al botteghino. Oppenheimer ha trionfato come miglior film drammatico, mentre Christopher Nolan ha vinto il premio per la regia. Barbie è stato premiato come miglior film e miglior incasso al botteghino. Questa categoria comprendeva otto candidati scelti tra le pellicole che hanno raggiunto “un incasso totale di 150 milioni di dollari, di cui 100 milioni di dollari devono provenire dal botteghino nazionale degli Stati Uniti, e/o ottenere un’audience digitale commensurata in streaming riconosciuta da fonti industriali affidabili“. Il film Povere Creature! di Yorgos Lanthimos è stato scelto come miglior musical o commedia.

Dall’animazione alla comicità

Anatomia di una caduta di Justine Triet, vincitrice della Palma d’oro al 76º Festival di Cannes, ha vinto come miglior film non in lingua inglese. Il ragazzo e l’airone è stato eletto miglior film d’animazione. Per quanto riguarda le serie tv, le speranze non sono state deluse. Succession è stata premiata come miglior serie drammatica, mentre The Bear è stata nominata miglior serie televisiva, musical o commedia. Il premio per la migliore performance di stand-up comedy in televisione è stato assegnato a sei comici, che si sono esibiti in “performance tradizionale di almeno 30 minuti, che non fossero ruoli in serie televisive, serie limitate, serie antologiche o film realizzati per la televisione” su una piattaforma mediatica riconosciuta. I singoli account sui social media, quindi, non sono stati presi in considerazione. Gervais, già ospite dei Globes, ha vinto il premio per Ricky Gervais: Armageddon.