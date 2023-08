Barbie, boom di coppie che si lasciano: basta un film per dubitare di una relazione?

Davvero un film può spingere le persone a dubitare della propria relazione? Dopo la visione della pellicola Barbie, moltissime coppie hanno deciso di lasciarsi.

Barbie, boom di coppie che si lasciano: il fenomeno Barbie Break Up

Il film Barbie sta spingendo moltissime coppie a lasciarsi. Su Reddit e su X iniziano ad essere condivise molte testimonianze di donne che hanno deciso di interrompere la propria relazione dopo aver visto la pellicola di Greta Gerwig con il proprio partner. Sarà vero? Come può un semplice film far dubitare di una relazione? Il film Barbie è un vero e proprio fenomeno da oltre un miliardo di dollari, che ha rilanciato la famosa bambola Mattel. La moda e il design sono stati contagiati dall’estetica del film, come vuole dimostrare il Barbiecore, e tutti impazziscono per il rosa. Esiste, però, un altro risvolto che sicuramente la regista non aveva previsto, ovvero l’impatto del film sulle relazioni.

Tutto è iniziato quando un utente di Reddit ha raccontato che la fidanzata lo ha trascinato a vedere il film per mostrargli i comportamenti sessisti su cui doveva lavorare. Molti utenti hanno condiviso esperienze simili. Il film è stato usato come una specie di test di coppia. Molte donne hanno raccontato di essere rimaste deluse per la mancanza di empatia dei fidanzati. Molte usano il film come un test sul maschilismo. E il fenomeno Barbie Break Up è diventato un trend. Le coppie continuano a lasciarsi dopo la visione della pellicola.

Un film può far dubitare di una relazione?

Secondo le testimonianze, il fenomeno interesserebbe coppie molto giovani ed eterosessuali. La parte meno entusiasta del film è quella maschile. Ma per quale motivo un film ha avuto un impatto così forte sul pubblico femminile? Greta Gerwig ha puntato l’attenzione sulle disuguaglianze di genere. Le ragazze sono rimaste molto colpite dal mensplaining e dal monologo di America Ferrera sulle difficoltà di essere donne. Questo non capita solo con Barbie, ma anche con altri film e serie tv. Vedere sullo schermo alcuni pensieri e idee che abbiamo nella mente ci spinge a lasciarci travolgere ancora di più. Ovviamente, se la vostra relazione è solida, riuscirete a superare il Barbie Break Up.