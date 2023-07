Giorgia Soleri è finita al centro dell’ennesima polemica. Questa volta, a scatenare l’ira degli hater è stato il film Barbie, che l’ha vista assistere alla premiere con tanti altri Vip.

Giorgia Soleri al centro della polemica per il film Barbie

Come tanti altri Vip, anche Giorgia Soleri ha partecipato alla premiere del film Barbie che si è svolta a Milano. L’influencer si è presentata all’evento con un vestito fucsia monospalla lungo fino al ginocchio, con spacco vertiginoso e piume sul fondo. Non è stato l’outfit, però, ad accendere la polemica.

Giorgia ha condiviso su Instagram alcuni scatti che la ritraggono alla prima di Barbie, poi si è lasciata andare ad una piccola recensione. Ha scritto:

“COME ON BARBIE LET’S GO PARTY! Greta Gerwig si riconferma la regista visionaria e geniale che è sempre stata, rendendo Barbie The Movie una perfetta analisi delle società occidentale con uno sguardo irriverente, autoironico e sfacciatamente femminista, senza lasciare nulla al caso.

Un inno alla fragilità, che alla fine è ciò che ci rende così squisitamente umani”.